FdI: "Il Primo Tricolore al maggiore Pallante"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in una lettera inviata al sindaco Massari e al presidente del Consiglio comunale Iori propone "di valutare il conferimento del riconoscimento del Primo Tricolore al Maggiore Maurizio Pallante, comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, e a tutti i militari del medesimo Nucleo che, sotto la sua guida, hanno contribuito con straordinaria dedizione e professionalità alla risoluzione del tragico caso di Saman Abbas". "Le attività condotte – ricorda FdI – hanno consentito di ricostruire meticolosamente ogni fase del crimine, portando all’individuazione dei responsabili, alla loro cattura anche in ambito internazionale, in Francia, Spagna e Pakistan e, infine, alla loro condanna". FdI propone il conferimento "del Primo Tricolore al Maggiore Maurizio Pallante e a tutti i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale".