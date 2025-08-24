FdI, il ritorno in montagna. Le proposte di rilancio: "Borghi, una norma ad hoc"

‘Ritorno in montagna’ è il titolo del meeting che ieri mattina si è svolto presso l’albergo ristorante Il Castagno di Busana (Comune Ventasso) a cura del gruppo Fratelli d’Italia del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna con il consigliere Alessandro Aragona e la capogruppo di FdI Marta Evangelisti. E’ la prima volta che il gruppo FdI promuove un’iniziativa in montagna con il coinvolgimento della popolazione del Comune di Ventasso per presentare proposte anche inedite e discutere insieme sui problemi locali sul tema: "Intervento sulle terre alte del crinale – Comune di Ventasso".

Ha aperto i lavori con il saluto ai relatori e ai cittadini presenti, il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti ringraziando i promotori dell’iniziativa e i numerosi cittadini presenti giunti da diversi paesi del territorio. Sono quindi intervenuti in successione: Alessandro Aragona (consigliere regoionale FdI), Luca Fiocchi (Presidente circolo FdI Ventasso), Daniele Canedoli (geometra professionista), Alessandro Tacchini (capogruppo di maggioranza comune Ventasso), quindi sono seguite le a conclusioni a cura Marta Evangelisti (capogruppo FdI Regione Emilia Romagna). Critiche sono state espresse sullo stato attuale delle infrastrutture e dei servizi, a cominciare dal punto nascite, e la necessità di migliorare le attuali situazioni, non solo per agevolare coloro che ancora vivono in montagna, ma soprattutto per favorire il ritorno in Appennino. Alla presenza di un centinaio di persone al ’Castagno’ per l’evento promosso da Fratelli d’Italia con quattro progetti per rilanciare il crinale dell’Appennino, depositate due risoluzioni in Regione per infrastrutture e Università decentrata. "Questo è un punto di partenza". Ha moderato l’incontro Luca Fiocchi, neo-presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Ventasso-Villa Minozzo-Vetto d’Enza. Promotore e anima dell’iniziativa il geometra Daniele Canedoli, da anni impegnato nella battaglia per il prolungamento della fondovalle Gatta-Pianello, uno dei nodi infrastrutturali chiave per lo sviluppo dell’area montana.

Il cuore della proposta si articola su quattro progetti strategici, già formalizzati in due risoluzioni depositate in Regione Emilia-Romagna. Prolungamento della Gatta-Pianello: estensione di 8 chilometri della fondovalle fino a Giarola, con richiesta di inserimento nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (attualmente scaduto). Il progetto prevede anche lo sviluppo della ciclovia fino a Collagna, creando così un sistema integrato della mobilità sostenibile. Università in Montagna: Un progetto innovativo per portare l’alta formazione nei territori decentrati attraverso tre percorsi universitari specializzati - tecnico-ingegneristico, naturalistico e gestionale. L’iniziativa prevede il recupero di aree per alloggi studenteschi e accordi di partenariato pubblico-privato, replicando modelli già sperimentati con successo in altre realtà; Accademia delle Acque: La creazione di un polo di eccellenza internazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie, con particolare focus sull’idrogeno. Un progetto che punta a trasformare le risorse idriche del territorio in un asset per l’innovazione tecnologica; Legge Regionale sui Borghi: Una normativa ad hoc per la valorizzazione e il recupero dei centri storici montani, sulla scia di esperienze già consolidate. "I temi trattati sono d’importanza cruciale per la tenuta e sviluppo del territorio del crinale", hanno sottolineato gli organizzatori, evidenziando come le proposte tocchino temi innovativi. Ora la palla passa alle istituzioni regionali e provinciali, chiamati a valutare progetti che potrebbero rappresentare un modello replicabile per altre aree montane dell’Appennino.