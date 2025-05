FdI: "La Regione dica se vuole l’invaso o se è contraria"

"Come previsto, la maggioranza inciampa sulle grandi opere: Burani (Avs) dice no alla diga di Vetto, confermando il primo cortocircuito interno sulle grandi opere". Marta Evangelisti (capogruppo regionale di FdI) e il reggiano Alessandro Aragona (foto, consigliere regionale di FdI) invitano il presidente de Pascale a scegliere: "Cedere alle posizioni ideologiche di Avs o sostenere un’opera utile e attesa da anni, capace di garantire riserve idriche preziose per Parma, Reggio Emilia e tutta la Val d’Enza". "Le dichiarazioni di Burani – aggiungono gli esponenti di FdI – presidente peraltro della Commissione ambiente e territorio della Regione e che quindi immaginiamo parli in veste istituzionale, sono intrise di propaganda ambientalista e non rispondono in modo concreto alle reali esigenze del territorio".