FdI sulla diga di Vetto: "Serve invaso più grande"

"Dopo 37 anni di discussioni, servono scelte politiche vere e visione per il futuro. Il tempo dei piccoli omini grigi è finito: è ora di costruire, non di bloccare". Quelli a cui si riferisce Marco Coriani, portavoce del circolo di Ventasso di Fratelli d’Italia, non sono gli extraterrestri che qualcuno vede sorvolare la Pietra di Bismantova. Sono i politici e i burocrati “alieni”, lontani dal mondo reale, che hanno frenato la realizzazione della Diga di Vetto. "Trentasette anni di immobilismo e miopia amministrativa hanno fermato un’opera strategica per due province e per l’intera Food Valley", sottolinea Coriani, ribadendo il sostegno del partito alla proposta avanzata da Lino Franzini, ex sindaco di Palanzano e presidente del Comitato Pro Diga: "Soluzione concreta, moderna e sostenibile".

I meloniani, come già sottolineato da Lorenzo Melioli nei giorni scorsi, appoggiano "pienamente la visione del Comitato che propone la realizzazione di un invaso di 100-130 milioni di metri cubi netti (fino a 150 totali con laminazione delle piene). Un progetto serio e fondato su studi tecnici solidi, capace di garantire irrigazione stabile per oltre 20mila ettari agricoli, acqua potabile per un milione di cittadini, sostegno alle filiere agroalimentari e ceramiche, produzione idroelettrica, prevenzione delle alluvioni e sviluppo turistico".

E proprio ieri pomeriggio, a causa delle insistenti piogge in Appennino, si è verificata una piena del fiume Enza che attorno alle ore 17 ha raggiunto il colmo alla sezione di Vetto con livelli prossimi alla soglia 3 rossa, e "notevole trasporto di materiale flottante dalle sezioni di monte". La prevenzione degli eventi catastrofici rende per i fautori dell’invaso “big” irricevibile la proposta di un invaso “small” di 86 milioni di mc totali, di cui solo 70 di “riserva”: "È una scelta al ribasso, dettata da logiche politiche e non dalle necessità del territorio. Con un costo praticamente identico a quello di una diga più capace – osserva Coriani – si rinuncia a una sicurezza idrica reale e si perpetua la politica dei compromessi inconcludenti".

Per Coriani, "è inaccettabile che un’opera così importante resti ostaggio di un apparato grigio e autoreferenziale che frena ogni visione strategica. Serve una decisione coraggiosa, non l’ennesimo rinvio travestito da prudenza. L’incapacità della classe dirigente emiliano-romagnola e del funzionariato politico-amministrativo che da decenni domina la provincia di Reggio ha tenuto bloccato per quasi quattro decenni un progetto fondamentale. È l’ennesima prova di una burocrazia politicizzata che preferisce la gestione dell’emergenza al governo del futuro".

