Febbio e la seggiovia 2000: "Nove milioni per aprirla"

Si ricomincia nelle stazioni sciistiche dell’Appennino reggiano – Febbio, Cerreto Laghi e Ventasso Laghi – grazie alla recente nevicata che ha ridato un po’ di fiducia agli operatori ma anche agli utenti. Da sabato scorso tutti gli impianti delle stazioni del crinale appenninico sono in piana funzione. Marco Giannarelli, direttore di Turismo Appennino, nell’incontro con i proprietari delle seconde case di Cerreto Laghi (che lamentavano l’assenza di neve artificiale) aveva spiegato: "La neve artificiale ha un costo che una società privata da sola non è in grado di sostenere. A Cerreto Laghi se girano gli impianti gira anche l’economia e la stazione è cresciuta grazie a quello, però se si fermano gli impianti, si ferma tutto". Le parole di Giannarelli sono state chiare. Ha messo a nudo la situazione economica e i costi che ha dovuto sostenere per far ripartire la seggiovia, dimostrando che una gestione privata da sola non ci salta fuori, soprattutto con queste pazze stagioni.

A Febbio (Villa Minozzo) le cose stanno andando meglio, grazie anche ai consistenti investimenti eseguiti nel 2024 tra enti e la società di gestione Planeta. "Quello che sta accadendo a Cerreto Laghi oggi noi l’abbiamo vissuto qualche anno fa - afferma Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo e assessore provinciale delegato alla montagna – è stato un lavoro molto impegnativo che ha richiesto anche diversi investimenti e oggi Febbio, con la nuova gestione, sta riprendendo il suo ruolo. Abbiamo investito 1.850.000 euro più 49.000 e molti altri soldi per far ripartire la seggiovia triposto e per l’acquisto del nuovo tapis roulant. Inoltre abbiamo a Roma, presso il Ministero competente, un nuovo progetto della seggiovia 2000 per 9 milioni di euro, lo stiamo seguendo con attenzione e contiamo di poterlo realizzare".

Per l’assessore alla montagna Sassi ci sono due cose che Villa Minozzo e Ventasso devono fare assieme attraverso un’integrazione collaborativa: la gestione delle stazioni invernali e l’allargamento dell’offerta turistica a tutte le stagioni attraverso gli aspetti storici e naturalistici di ogni singolo territorio. "Noi abbiamo sempre collaborato in tutte le stagioni - ha aggiunto Sassi – oggi dobbiamo puntare su un turismo pluristagionale se vogliamo salvare la montagna. Il nostro Appennino è bello in tutte le stagioni: in inverno abbiamo la neve, in autunno funghi e colori, primavera ed estate sono le stagioni migliori per scoprire le bellezze naturali della nostra montagna. Nel nostro territorio ci sono 10 rifugi da scoprire, da Monteorsaro all’Abetina Reale, Battisti, San Leonardo, Bargetana e altri meno noti, sono luoghi che tutti ci invidiano e che i turisti apprezzano sempre di più. Noi amministratori dobbiamo essere vicini a tutti coloro che, con qualsiasi iniziativa, cercano di valorizzare il territorio, solo così il nostro Appennino avrà un futuro".

