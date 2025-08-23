Febbio, la seggiovia è sotto le stelle. Ecco gli appuntamenti in Appennino

Croce verde in festa, Festa sul Castello, Tractor Festival: ecco tutte le iniziative in programma oggi in Appennino.

A Villa Minozzo, si svolge la 28ª edizione di Croce verde in festa: alle 16,30 ritrovo in piazza del Volontariato e alle 18, inaugurazione nuova autoambulanza Fiat Ducato Villa 24, chiusura in bellezza nei locali dell’ex asilo Iori e Olmi rinfresco. A Minozzo, presso il MinozMarket, 9-12, incontro con gli scrittori Valentina Peretto e Marco Giunzioni per il firmacopie; alla Peschiera Grifagno, alle 16,30, 1° torneo di scacchi Il Gambetto del lago.

A Febbio, dalle 19,30, Cena di fine estate, a base di pesce (info: 339 5287673); inoltre, all’Alpe di Cusna, dalle 9 alle 24, Seggiovia sotto le stelle (info: 349 3764465). A Civago, in piazza, dalle 12,30, Festa degli ultimi, con pranzo.

A Castelnovo Monti, al Foyer del teatro Bismantova, inaugura oggi, alle 18, la mostra Vita vuota - Shou Fan (visitabile fino a domenica 14 settembre, da lunedì a sabato, 9-12,30 e 14-19, info: 0522 610204).

A Felina, al parco del Castello, anche domani, Festa sul Castello, con gastronomia e intrattenimento musicale: stasera, alle 20, cena, alle 21, concerto dei Borghi Bros e, a seguire, dj Dani e dj Sekz (info: 331 7511298).

A Vetto, al campo da tennis, alle 15, Festa dello sport, con tornei di vari sport (info: 348 8608001).

A Cortogno (Casina), alle 20, Cena di solidarietà (prenotazioni: 327 7830733).

A Branchiglia (Carpineti), alle 20,30, aperitivo o cena e live music con Epistola de ignoto cantu". A Marola (Carpineti), alla sede della Pro loco, alle 21, Tombolata di fine estate, per passare una serata in allegria. In Comune di Ventasso.

A Collagna, alla palestra comunale, dalle 10 alle 12, per la rassegna Selve, laboratorio di teatro e danza con la compagnia Principio attivo teatro; e a Nismozza, al campetto sportivo, dalle 17, Storia di un Uomo e la sua ombra con la medesima compagnia.

A Taviano, cena a base di tortelli e grigliata, e balli con Ramon de Cuba (prenotazione obbligatoria: 392 7850048).

A Cerreto Alpi, Festa di fine estate. A Cerredolo (Toano), oggi e domani, Tractor Festival. A Levizzano di Baiso, al circolo La Piola, Antica fiera, con cena (info: 349 6896783).

A San Giovanni di Quercia (Viano), al campo sportivo, Sun Svan Festival, con torneo di calcio a 5, e attività mtb per bimbi, gonfiabili, servizio bar.

g.s.