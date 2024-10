Febbio, la seggovia punta ai 2000 metri

Febbio alla riconquista di quota 2000: lo rivela il progetto elaborato dai gestori che questa sera dalle ore 19 in poi sarà presentato e discusso nel Consiglio comunale a Villa Minozzo. Il progetto sarà ufficialmente presentato al Ministero del Turismo per la partecipazione al bando emesso in relazione alla promozione dell’attrattività turistica nei luoghi montani e nei comprensori sciistici. L’intento della gestione è di riattivare l’ultimo tratto di seggiovia che dal 1980 al 2022 portava sciatori e turisti a quota 2000, in sostituzione del vecchio impianto, ormai giunto fine vita tecnica.

"Miriamo decisamente a ottenere il finanziamento necessario – rileva il sindaco Elio Ivo Sassi – grazie all’eccellente progetto redatto da Planeta, la società di gestione degli impianti di risalita del Cusna. Riportare Febbio 2000 alla sua piena potenzialità è una delle nostre priorità irrinunciabili".

L’idea progettuale sarà dettagliatamente illustrata dall’ingegnere Marco Cecchelani, direttore della società Planeta, ai consiglieri comunali questa sera, alle varie associazioni di categoria e a tutti gli operatori economici, sociali e di promozione del territorio del crinale del comune di Villa Minozzo. "Lo studio – prosegue Sassi – prevede un costo complessivo di realizzazione di quasi nove milioni di euro. In pratica la vecchia seggiovia biposto verrebbe sostituita da un nuovo impianto quadriposto, molto più moderno, funzionale e performante. Entro martedì prossimo la società di gestione Planeta presenterà la domanda con la richiesta del relativo contributo. Da parte dell’Amministrazione comunale c’è sempre stato, c’è e ci sarà il massimo supporto. Siamo fiduciosi di poter entrare, con il progetto di Febbio 2000, nella graduatoria del Ministero del Turismo".

Una nuova seggiovia quadriposto per la stazione di Febbio, con o senza neve, sarebbe il massimo. "Avrebbe una ricaduta molto positiva sul nostro territorio e sull’intero Appennino reggiano - conclude il sindaco Sassi - dalla creazione di nuove opportunità occupazionali all’ulteriore incentivazione del turismo e dell’attrattività dei luoghi, loro fruibilità, sicurezza e riqualificazione degli stessi. Il tutto inserito in un quadro di massima sostenibilità e valorizzazione ambientale".

Settimo Baisi