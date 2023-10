Febbio: primo mese di seggiovia: "Un trionfo, in inverno tante novità"

"Con questo primo mese di attività, abbiamo potuto confermare che la stagione estiva non finisce ad agosto, ma, se gestita con eventi, si può proseguire anche per tutto settembre e anche oltre, se il meteo è favorevole". È molto positivo il bilancio della stazione turistica Alpe di Cusna, dopo il primo mese di riapertura della seggiovia di Febbio. L’impianto, rimasto chiuso a lungo a causa della pandemia, è tornato ad attivarsi a inizio settembre. Poi, il 17, c’è stata la ’Grand Opening’, alla presenza del campione olimpico Giuliano Razzoli e dei sindaci dei Comuni appenninici. "Per questo mese di ottobre siamo in fermento per il Bikedays – riferiscono da Alpe di Cusna – gestito in collaborazione con Decathlon, in cui gli iscritti divisi in tre categorie (ragazzi, principianti, avanzati) affronteranno, insieme a una guida, uno dei tre percorsi studiati per l’utilizzo delle e-bike". E In merito alla stagione invernale "stiamo lavorando per cercare di organizzarci al meglio, tutte le novità e gli aggiornamenti verranno pubblicati, volta per volta, sul nostro sito".

Esprime soddisfazione anche il sindaco Sassi per la ripartenza della seggiovia triposto che dalla base degli impianti di Febbio arriva direttamente al rifugio Armaduk, a quota 1.800 metri. "La gestione dell’intera attività della stazione di Febbio è stata affidata ad una società privata – afferma Sassi – perché l’ente pubblico non è in grado di assumere l’onere di una gestione che, anche in passato, non ha portato a risultati positivi. L’ingegner Marco Cecchelani, che fa capo alla nuova gestione, si è detto soddisfatto per questo primo mese di attività. Sono partiti molto bene e anche la stagione invernale, se viene neve, intendono affrontarla con entusiasmo e nuove attività"

Settimo Baisi