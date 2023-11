Febbio senza seggiovia: "Ma ce la faremo"

Appena eseguita in estate la revisione dell’impianto della seggiovia triposto di Febbio Alpe di Cusa, il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, disse: "Ora non resta che scegliere il miglior pilota possibile". Così è stato fatto, con l’affidamento della gestione della stazione di Febbio alla società Planeta srl, direttore l’ingegner Marco Cecchelani. Ma al ritorno del sole sul Cusna imbiancato, dopo diversi giorni di maltempo inarrestabile, la spiacevole scoperta: il vento ha fatto volare la copertura della cabina in legno all’arrivo della seggiovia, con i quadri elettrici rimasti scoperti in balia di pioggia e vento.

I commercianti della zona, però, non intendono perdersi d’animo - nonostante si tratti di un duro colpo, anche perché in un momento che sarebbe stato più che propizio per la stagione invernale.

Per il ripristino della cabina si parla di una spesa che si aggira su 200250 mila euro, si tratta di danni dovuti a calamità naturale per cui qualche sostegno, salvo i soliti inghippi burocratici, ci dovrebbe essere per risolvere in tempi rapidi il problema della stazione del Cusna (il monte più alto dell’Appennino reggiano), ma che è anche il problema della comunità di Febbio, un paese in quota con 56 operatori commerciale (alberghi, ristorazione, negozi sporivi e persino l’edicola).

Operatori che vivono soprattutto di turismo bistagionale e se non girano gli impianti, anche il turismo si ferma o comunque va a rilento e sono guai per l’economia locale.

La stagione promette neve e a Febbio tutti hanno voglia di ripartire. Vanessa Ugoletti, che oltre ad essere consigliera di maggioranza in Comune di Villa Minozzo, da anni conduce anche il bar ristorante alla base degli impianti di risalita di Febbio, è ottimista: "Ce la facciamo a ripartire quest’inverno – afferma – ne sono sicura. In questi giorni vediamo con quale impegno sta lavorando il Direttore della stazione l’ingegner Cecchelani con sua moglie".

"Si stanno impegnando moltissimo – aggiunge – per sistemare i guai provocati dal maltempo in alto. Ma anche qui in basso hanno fatto molte cose nuove tra cui i gonfiabili per i bambini. È una coppia giovane che lavora con entusiasmo e stanno dando un volto nuovo alla stazione di Febbio, sono bravi".

Settimo Baisi