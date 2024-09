Febbre Unahotels, superate le 2.600 tessere

Nonostante una preseason con più ombre che luci, qualche tifoso nostalgico che rimpiange Langston Galloway e Briante Weber ancor prima di aver visto una partita ufficiale e altri che hanno già ‘bocciato’ Jaylen Barford (‘perché tira male da tre’…), la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana sta procedendo molto bene. A testimoniarlo c’è un dato che dice che – dopo questi giorni di vendita libera – è stata ufficialmente superata la quota delle 2600 tessere sottoscritte. Un numero che si avvicina sensibilmente al totale raggiunto la scorsa stagione (quando furono 2661) e con ancora dieci giorni di tempo per i tifosi biancorossi per acquistare l’abbonamento. La campagna si chiuderà infatti venerdì 27 settembre, di fatto a poche ore di distanza dall’esordio in campionato, previsto per sabato 28 alle 19,30 contro Trento al ‘PalaBigi’.

Questo significa che la maggior parte del pubblico reggiano e dei tifosi biancorossi ha voglia di basket e non vuole far mancare il proprio sostegno alla squadra di coach Dimitris Priftis. Quasi come fosse un ‘atto di fede’ su cui probabilmente pesa la stima nei confronti della proprietà e anche della dirigenza che l’anno scorso - ripartendo quasi da zero con il general manager Claudio Coldebella - ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’ambiente. A ruota arrivano poi i risultati che hanno riportato Reggio ad un quinto posto in regular season che non si vedeva dai tempi della seconda finale scudetto, ovvero dal 2016, quando la Grissin Bon di Menetti chiuse addirittura al secondo assoluto, dietro di appena due punti all’Olimpia Milano.

Adesso toccherà ovviamente a capitan Vitali e al resto della truppa essere all’altezza delle aspettative e mettersi alla prova con il contemporaneo impegno in Champions League, una manifestazione certamente affascinante, ma che richiederà un ulteriore sforzo sia fisico che mentale da parte di tutti. Dove si può fare l’abbonamento? Facile, si ouò sottoscrivere online sul portare Vivaticket oppure allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini che è aperto il martedì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Per avere tutte le informazioni aggiuntive, le tipologie di abbonamento, le promozioni ed i prezzi dei singoli settori basta consultare il sito ufficiale di Pallacanestro Reggiana (www.pallacanestroreggiana.it).