Fede, cultura e gioia: ecco "I giorni del miracolo"

Si potrebbe quasi dire che la sagra della Giareda è pronta a raddoppiare. La prima edizione dell’evento "I giorni del miracolo", in agenda da domani a domenica sarà piena di proposte culturali, religiose, artistiche e ricreative. L’obiettivo è ricordare il primo miracolo della Madonna della Ghiara: la guarigione del sordomuto Marchino, un ragazzino della montagna che si fermava a pregare davanti all’immagine della Beata Vergine con il Bambino, all’epoca, fine del 1596, posta all’angolo del muro del convento dei Servi di Maria. Il miracolo avvenne il 29 aprile di quell’anno.

Un secondo evento miracoloso, fu operato dalla Madonna di Reggio il 5 maggio dello stesso 1596 nella località di Fivizzano, comune oltre il crinale appenninico: una donna inferma da anni per una malattia incurabile venne miracolata con una guarigione completa. Da quel momento la Madonna del miracolo di Fivizzano viene venerata come la Madonna di Reggio nel paese in provincia di Massa Carrara.

La Fabbriceria della Ghiara, il Comune e la comunità dei Servi di Maria hanno ritenuto importante riportare all’attenzione della città il collegamento tra l’esistenza della basilica della Ghiara e i temi di fede che mossero la comunità di allora.

Proprio per questo questa festa è collegata a doppio filo con la sagra di settembre (l’8 settembre si celebra la Nascita di Maria), per le proposte che verranno espresse e che non hanno nulla da invidiare alla Giareda.

Si avranno infatti l’esordio dei Madonnari di Rodomonte Gonzaga (Mantova) che disegneranno le loro opere sul selciato del corso Garibaldi davanti alla basilica, i commercianti del corso e di Confesercenti che offriranno ai bambini la possibilità di essere a loro volta ‘artisti di strada’, gli sbandieratori di Fivizzano, l’esibizione dei maggerini della Compagnia maggistica Monte Cusna di Asta, lo spettacolo teatrale ‘ Il miracolo di Marchino’. Non mancheranno, fra le altre iniziative, un incontro in basilica con monsignor Tiziano Ghirelli tra arte e fede e visite gratuite e guidate al Museo della basilica della Ghiara.

"Sono tre giorni di festa che hanno l’obiettivo di far riscoprire a famiglie e bambini le origini religiose, sociali e culturali della devozione alla Madonna della Ghiara e della nascita della splendida basilica" ha detto l’assessora a Valorizzazione del centro storico, Commercio e attività produttive Mariafrancesca Sidoli. "Il nostro intento – ha spiegato Gino Farina, presidente della Fabbriceria laica della Ghiara – è che questo progetto prosegua, si arricchisca e si affermi nei prossimi anni, recuperando anche il gemellaggio, istituito nel 2001, con Fivizzano".