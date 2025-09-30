Fede e Tela brillano a Zola Predosa

Salite da podio, sprint in Malesia e altre corse in partenza, per il ciclismo reggiano. In evidenza la Beltrami Tsa Tre Colli al Piccolo Giro dell’Emilia, prova riservata alla categoria Elite U23. Sull’impegnativo tracciato attorno a Zola Predosa (Bologna) Gabriel Fede (foto) ha vinto la classifica degli scalatori, al 2° posto Raffaele Tela, portacolori della formazione di casa nostra. La corsa ha riservato un’altra soddisfazione per la compagine del team manager Stefano Chiari: l’11° posto di Pierluigi Garbi nella generale. Domenica la formazione sarà a Lissone (Monza) per la tradizionale Coppa Agostoni. Nel frattempo in Asia al Tour Langkawi-Giro della Malesia la Vf Group Bardiani Csf Faizanè ha artigliato un 3° posto con Enrico Zanoncello nella seconda frazione. La corsa a tappe proseguirà sino al 5 ottobre, con la partecipazione del reggiano Federico Biagini. Da oggi fino a domenica scatta la CroRace in Croazia con il luzzarese Mirco Maestri, capitano del Team Polti VisitMalta, in corsa e la Vf Group Bardiani Csf Faizanè della famiglia Reverberi che schiera i giovani Andrea Bruno, Santiago Ferrario, Andrea Montagner, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi e Alex Tolio. Ds Luca Amoriello.

Massimo Tassi