Federalberghi contro i B&B "Vogliamo maggiori controlli"

"Noi abbiamo un’etica, fissiamo prezzi standard per tutto l’anno, anche in caso di grandi eventi. Non facciamo eccezioni. Ci sono invece strutture che fanno quello che vogliono, e purtroppo non possiamo intervenire". Così Federica Lombardini, presidente di Federalberghi interviene sulla speculazione dei prezzi d’hotel, ma soprattutto appartamenti offerti tramite varie piattaforme, nei giorni dei concertoni. "Un tempo c’era un prezzo massimo e minimo cui si doveva sottostare, ora i controlli sono assenti – continua la presidente – Cerchiamo di sensibilizzare l’amministrazione, ma più di tanto non possiamo fare. Il punto è che ci vogliono regole stringenti che vadano rispettate costantemente. Noi siamo sempre sotto il controllo dell’Ausl o della finanza, abbiamo milioni di vincoli, mentre i B&B non hanno costi ed escono sul mercato con prezzi uguali ai nostri. Oltretutto dovrebbero avere almeno una partita iva, ma a fronte delle verifiche che abbiamo richiesto non c’è stata risposta. Sottolineo pure che ciò non accade con gli agriturismi, che hanno politiche diverse e rappresentano una leale concorrenza. Per il concerto di Harry Styles hanno affittato camere in nero, senza garanzie di sicurezza e a prezzi che sono schizzati fino a 500 euro per una sola notte. In un albergo a Rubiera, poi, sono state affittate quattro stanze a 1.750 euro per una sola notte. Una follia specie se si considera che si trovava su Booking ma non è un nostro associato". Lombardini poi risponde a chi dice che ci siano poche strutture ricettive in città: "gli alberghi della nostra città hanno un tasso di occupazione, in termini di clientela, che sfiora il 65%. Ci sono abbastanza hotel, tuttavia il punto è che la cifra va diviso con altre strutture, specie in occasione di eventi straordinari".

Lorenzo Zamana