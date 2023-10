Federconsumatori: "Mediopadana isolata dal resto"

"Il suggerimento per gli utenti appiedati di utilizzare la fermata della Mediopadana risulta datato e provocatorio. E’ noto dai tempi dell’inaugurazione della stazione AV che non esistono collegamenti dedicati per i potenziali utenti residenti nei territori delle 3 province, che sarebbero così costretti ad utilizzare il mezzo privato. Una soluzione suggerita da Trenitalia che scarica sugli utenti costi e tempi di viaggio aggiuntivi". Federconsumatori interviene a gamba tesa sulla soppressione delle corse di cinque Frecciarossa alla stazione di Parma, che da ora fermeranno soltanto alla Mediopadana. Il problema, dice l’associazione, è che non è garantita una rete di collegamento veloce dalle città verso la stazione dell’alta velocità progettata da Calatrava. "Una scelta che viene giustificata da Trenitalia per la scarsa frequentazione delle fermate soppresse, senza peraltro fornire dati a supporto, mentre il provvedimento consentirà un recupero sui tempi di viaggio sull’intero percorso di 2030 minuti – continua Federconsumatori – Un risparmio di tempo che ricadrà interamente sul territorio emiliano, stante il fatto che l’orario di questi treni rimarrà invariato tra Bologna e le destinazioni di Bari, Lecce e Taranto. Le 8 interconnessioni tra le fermate della linea storica della tratta emiliana e la linea AV, costate denari e pesanti ricadute sull’ambiente, di fatto non vengono utilizzate. Per paradosso, tornano utili all’inverso per instradare le Frecce sulla linea storica in caso di guasto sulla linea AV".