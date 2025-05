Federico Ganassi Spallanzani secondo all'Innsbruck Alpine Trailrun

Un altro grande risultato per il trail reggiano arriva dall’Austria, con Federico Ganassi Spallanzani (fu il primo reggiano nella terribile maratona del Tricolore dello scorso dicembre) che si piazza secondo nell’Innsbruck Alpine Trailrun, coprendo gli 85 chilometri con dislivello +3700 metri nel tempo di 8 ore, 52’53’’.

Federico, già tesserato per l’ASD Amarotto di Carpineti, di recente è entrato nel Gruppo Kailas Italia. Davanti a lui solo un professionista, l’austriaco Hutter con un vantaggio di 8 minuti, dietro ben 181 atleti provenienti da tutta Europa.

"E’ stata una gara dura soprattutto nella prima parte – dice lo scandianese Federico che di professione è impiegato tecnico e che il prossimo mese compirà 30 anni – con dislivelli notevoli. Poi va detto che siamo partiti a mezzanotte da Innsbruck e che quindi per sette ore abbiamo corso al buio con la lampada frontale. Ovviamente anche questo incide sul tempo finale". Beh, è vero che le iscrizioni costano, però si sarà rifatto con il premio.

"Il premio è il prestigio del risultato, nei trail non c’è tornaconto economico, magari due belle statuine in legno…".

La gara come si è svolta?

"Sono partito con il gruppo dei migliori, poi al 7° ho calato appena e sono rimasto con un austriaco sino al 30°. Poi sul falsopiano che si addice alle mie caratteristiche, l’ho staccato, ma solo al 50° chilometro ho saputo da mio papà Lauro che seguiva la gara on line che ero secondo a soli 12 minuti dal primo. Ci ho provato, al 67° dove c’era la mia ragazza sono arrivato a -5, ma poi nel finale ho pagato lo sforzo. Comunque mi sono migliorato dal 10° posto dell’anno scorso quando chiusi in 9 ore e 12 minuti".

Quindi ora meritato riposo?

"A dire il vero ho corso in Austria per preparare la Lavaredo Ultra Trail del 27 giugno: là saranno 120 chilometri; a fine maggio, per allenamento, mi farò anche una settantina di chilometri a Cortina".

Claudio Lavaggi