Federico ’Osho’ Palmaroli si racconta ai reggiani

L’associazione culturale "Balder" organizza per sabato 3 maggio alle 16,30 un incontro pubblico alla sala del Capitano del Popolo, all’Hotel Posta di piazza del Monte, in centro a Reggio, per presentare il libro di satira "Nun fate caso ar disordine" di Federico Palmaroli, conosciuto con il nome d’arte di Osho.

Le sue vignette satiriche, garbate e pungenti, sono periodicamente ospitate a Porta a Porta, la trasmissione condotta su Raiuno da Bruno Vespa, oltre che sul quotidiano Il Tempo di Roma. L’autore è molto attivo anche sui social. I testi proposti in romanesco rendono la satira ancora più popolare e accattivante. Federico Palmaroli è persona di vasti interessi e ha recentemente organizzato, a margine della grande mostra sul Futurismo che si è tenuta con grande successo alla Galleria di arte moderna di Roma, una serie di eventi altrettanto partecipati su ambiti particolari sui quali si sviluppò il Futurismo, tra cui la cucina e la moda. Di formazione umanistica, matura fin dall’adolescenza un vivo interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo deve la sua popolarità alle pagine social "Le frasi di Osho" e ha pubblicato "Vedi de fa poco ‘o spiritoso" (Rizzoli, 2020) e "Carcola che ve sfonno" (Rizzoli, 2021).

L’ospite sarà in dialogo con Marco Eboli, presidente dell’associazione culturale Balder. Durante l’incontro Federico Palmaroli proporrà al pubblico presente una selezione delle sue più recenti vignette. L’ingresso è libero, anche se è gradita la conferma telefonando al numero 335-5766042.

Antonio Lecci