Fedisa festeggia i suoi 25 anni di attività

Fedisa festeggia 25 anni di attività. Oggi inizieranno le celebrazioni per ricordare la ricorrenza della Federazione Diocesana Servizi agli Anziani cui fanno capo 17 case per anziani e disabili dislocate in 14 comuni.

È il 27 aprile 2000 quando compaiono 14 sacerdoti e un laico per costituire (con l’autorizzazione dell’allora ordinario diocesano monsignor Francesco Marmiroli) la nuova realtà aggregativa fra case della carità, case per anziani e centri d’accoglienza per i più fragili che fanno riferimento ad altrettante parrocchie della nostra diocesi.

È in quel momento che si conclude un percorso avviato nel 1999 tra la stessa diocesi e Confcooperative. La costituzione di Fedisa avviene ad un mese e mezzo di distanza dalla deliberazione regionale 564/2000 con la quale cambiano i requisiti strutturali e funzionali delle strutture.

Il presidente della Federazione Giorgio Faietti (nella foto) spiega che i fondatori "volevano soprattutto rafforzare un’identità che li univa nella fede e in valori comuni orientati al bene della persona. Celebriamo il nostro 25° anniversario con l’obiettivo di riaffermare e diffondere questi valori cioè una prossimità ai più fragili che sarà al centro di tre incontri dedicati a spiritualità, innovazione sociale e lavoro di cura".

Sono più di 800 i posti residenziali-semiresidenziali e circa 600 gli operatori. Le strutture aderenti sono situate nei comuni di Albinea, Baiso, Bagnolo, Bibbiano, Campegine, Casalgrande, Casina, Correggio, Montecchio, Reggio (Cadè, Gavassa, Pieve Modolena, San Pellegrino), San Polo, Scandiano, Ventasso, Vetto.

