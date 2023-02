"Felici per la riapertura del pronto soccorso Ora faremo di tutto perché sia operativo 24 ore"

Ad aprile è prevista la riapertura del pronto soccorso (che sarà attivato come punto di primo intervento sanitario) all’ospedale San Sebastiano di Correggio. Dopo una lunga serie di rinvii, nonostante impegni e garanzie più volte ripetuti su una riattivazione tempestiva del servizio, ora sembra arrivato il momento di riaprire davvero il reparto. "Questa notizia – dicono Gianni Tasselli e Andrea Damiano, del Prc correggese – ci fa piacere, anche la riapertura sarà a mezzo servizio, con chiusura serale e notturna. Forse la raccolta delle 700 firme raccolte da Rifondazione Comunista e consegnate al commissario prefettizio di Correggio ha svegliato anche coloro che ritenevano che questo servizio essenziale non fosse di così primaria importanza? Se la situazione è diventata così critica per la sanità nazionale, e anche per quella emiliana, lo si deve al Pd e pure all’ex ministro Speranza, il quale non ha mai aperto il numero chiuso delle Facoltà di Medicina, al presidente Bonaccini e alla sua vice Schlein, che non hanno fatto nulla per rafforzare il sistema sanitario pubblico, convergendo sulle solite convenzioni coi privati. Queste persone hanno sabotato il sistema pubblico per indirizzare tutti alla privatizzazione della sanità. Speriamo che in Parlamento i deputati del Pd la smettano di votare con solerzia per gli invii di armi di guerra, facendo opposizione seria e indirizzando invece i fondi statali alla sanità. Attendiamo che si riapra il pronto soccorso a Correggio, poi promuoveremo altre iniziative per poter avere un servizio a tempo pieno".