Felina all’ultima spiaggia. Il Vettus deve svoltare

Mercoledì all’insegna del Torneo della Montagna, con due importanti gare dei Dilettanti.

Nel girone A si giocherà Baiso-Felina e nel girone B ecco Vettus-Borzanese (per entrambe alle ore 20 i Giovanissimi e alle 21.15 i grandi).

Partiamo da Baiso; la classifica del girone A è: Villa Minozzo 11, Spqm Montecavolo 10, Baiso 4 e Felina 0.

Per il Felina una sconfitta vorrebbe dire eliminazione.

In caso di vittoria potrebbe sperare nell’ultimo turno di salire a quota 6 punti e puntare ad essere una terza classificata migliore rispetto a quella del girone B, in modo da regalarsi lo spareggio con la quarta del C. Scenario complesso. Il Baiso, vincendo, si terrebbe aperta la porta del secondo posto, visto che andrebbe a tre punti dal Montecavolo e domenica ci sarà lo scontro diretto.

Nei Giovanissimi tutto molto più incerto: Baiso 7, Villa 7, Spqm 6, Felina 4. Nei grandi arbitra Massimiliano Baldanza coadiuvato da Enrico Lusetti e Lauro Redeghieri, mentre nei "baby" fischietto a Paolo Braglia. Passiamo al girone B, con la gara di Vetto.

I gialloverdi di casa saranno all’ultima spiaggia, ecco la classifica: Carpineti 12, Borzanese 5, Gatta 5 e Vettus 2. In caso di sconfitta per il gruppo di mister Marcello Ruffini arriverebbe l’eliminazione. Con un successo, invece, si deciderebbe tutto nell’ultimo turno.

Nei Giovanissimi questa è la situazione: Carpineti 12, Borzanese 9, Vettus 4 e Gatta 1. Nei grandi arbitra Francesco Manco con Maurizio Muoio e Luca Falcitano; nei piccoli ecco Pasquale Bianco.

In campo anche il girone A degli Juniores, e si giocherà a Carpineti. Alle ore 20 ecco Tricolore Carpineti-Borzanese (direzione di gara affidata a Francesco Sermolino, con Stefano Morini e Graziano Pigucci). A seguire, alle ore 21.30, ecco Cerrè Sologno-Montalto con arbitraggio di Massimo Canovi (Carlo Panariello e Roberto Folloni gli assistenti).

La classifica del girone A (senza il risultato di Cervarezza-Casina): Cervarezza 7, Montalto 7, Tricolore Carpineti 6, Casina 3, Cerrè Sologno 3, Borzanese 0.