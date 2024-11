Felina, Pro loco in festa per i 40 anni

Felina è la frazione ‘capitale’ di Castelnovo che storicamente ha sempre agito in modo autonomo sfruttando la sua abilità nel proporre iniziative di grande coinvolgimento, ma soprattutto nel riuscire poi a mantenerle vive nel tempo.

Per rendersene conto basta ricordarne solo alcune: la secolare ed orgogliosa Banda di Felina che si rinnova da generazione in generazione, il bocciodromo con servizi annessi, il Parco Tegge punto di ristoro e di musica e la Pro loco che, in occasione della celebrazione dei suoi 40 anni di vita, per non indebolirsi, si rinnova con il neo-presidente Luca Dallari.

"Sono state fatte le elezioni dal nuovo Consiglio della Pro loco composto in prevalenza da ragazzi giovani – afferma Dallari – affiancati dall’esperienza dei volontari che hanno partecipato alla vita di paese mantenendo viva la Pro loco negli ultimi anni". "Felina è un paese pieno di vita – prosegue il presidente – e soprattutto pieno di persone che si mettono in gioco per prime sia quando si tratta di lavorare, di organizzare o semplicemente esserci per rappresentare la comunità".

"La nostra associazione, come tante altre, non sarebbe nulla senza i volontari che ne fanno parte – ci tiene a precisare Dallari – così come Felina non è nulla senza i Felinesi". "Ci sembra doveroso – prosegue – ringraziare quelle persone che fanno parte ogni giorno della Pro loco, assieme a quelle che lo sono state in passato e lo saranno sempre".

L’intento dichiarato dal neo-presidente Luca Dallari è quello di collaborare attivamente con tutte le altre realtà di volontariato e non, perché "se è vero che da soli si scala prima la vetta, assieme si raggiungono mete più lontane".

Giovedì scorso si è tenuta la festa di Halloween al Parco Tegge, c’era gente di tutte le età insieme. "Sabato sera festeggeremo ufficialmente i 40 anni dell’associazione Pro loco – conclude Dallari –. Intendiamo proiettare alcuni documenti storici, foto e video che abbiamo miracolosamente ritrovato, grazie a persone di Felina e non che hanno documentato le feste nel tempo fa".

"Tutti in compagnia – conclude – festeggeremo al Parco Tegge 40 anni della Pro loco, che tutto fa per il bene del paese".