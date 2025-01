Felina stretta nel dolore. Oggi l’ultimo saluto all’81enne Eliseo Incerti

Addio al fondatore del Conad di Felina, Eliseo Incerti (foto), deceduto per grave malattia all’età di 81 anni. Molto conosciuto e stimato, ha vissuto una vita piena nel lavoro e nello svago assieme agli amici del paese. In gruppo sono andati in bicicletta a Roma a visitare il Vaticano e in diverse altre città anche all’estero. Nel 1972 è emigrato in Canada dove aveva parenti, però dopo due anni è tornato nella sua Felina. Ad Eliseo non è mai mancato il lavoro, lo sapeva inventare e per un certo periodo ha fatto anche il cameriere nelle discoteche fin dagli anni ‘70. Poi, con la sorella Lella, avviò il centro commerciale Conad a Felina, una novità e un successo per il paese. Lascia il figlio Lelio, la nuora Chiara, gli adorati nipoti Nicolò e Matteo e la nipote Elisabetta con i figli Omar e Alessia. Oggi i funerali: partenza alle 10 dalla Casa Madonna dell’Oliveto di Albinea per il cimitero di Felina dove alle 10.30, dopo un breve saluto, il feretro proseguirà per l’ara di cremazione. I familiari ringraziano in modo particolare il dottor Marco Santi e l’intera equipe sanitaria che ha seguito Eliseo.

Settimo Baisi