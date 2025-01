Fellegara piange Ricchetti: "Testimone dell’eccidio"

Addio ad Ermes Ricchetti, uno dei pochi testimoni rimasti dell’eccidio di Fellegara. Aveva 98 anni. Il Comune di Scandiano ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come "una figura straordinaria che ha rappresentato un pilastro per la comunità di Fellegara e per tutto il nostro territorio. Ermes è stato uno degli ultimi testimoni diretti dell’eccidio di Fellegara avvenuto il 3 gennaio 1945: una tragica pagina della nostra storia che proprio pochi giorni fa abbiamo commemorato. Le sue parole, cariche di umanità e memoria, ci hanno permesso di mantenere vivo il ricordo di quei drammatici eventi".

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Fellegara. "La sua testimonianza è stata e rimarrà un punto di riferimento per la memoria storica della nostra comunità" dicono dal Comune. Dopo aver lavorato alle Reggiane e Cantine Cavalli, per oltre 30 anni ha prestato volontariamente la sua competenza redigendo i bilanci della scuola materna di Fellegara. È stato una figura di spicco nella vita parrocchiale e comunitaria, anche nei momenti più cruciali per Fellegara e i suoi cittadini".

Il sindaco Matteo Nasciuti e tutta l’amministrazione "si uniscono al dolore della famiglia Ricchetti e della comunità di Fellegara esprimendo vicinanza e riconoscenza per l’immenso patrimonio di valori e storia che Ermes ci lascia".

