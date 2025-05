Femminicidi e violenze, l’incontro

‘Amori mortali. Perché tante tragedie’. E’ il tema della conferenza promossa dalla sezione di Cadelbosco dell’Associazione nazionale carabinieri per venerdì 16 maggio alle 18,30 al teatrino Gemmi a Cadelbosco Sotto per parlare di un argomento di forte attualità, legato alla violenza alle donne e ai femminicidi. Relatori dell’incontro, aperto a tutti, sono Maria Rosaria Palmigiano (criminologa, consulente per Procura e Ministero della Giustizia), Luigi Regni (colonnello dei carabinieri in congedo, già comandante della Compagnia di Guastalla), l’avvocato Giulia Testa, che si occupa di tutela legale delle vittime di reati da codice rosso, in dialogo con la dottoressa Martina Colombo. L’evento è promosso dall’Anc locale, presieduta da Gaetano Falcitano, ed è rivolto ai cittadini per informazioni e consigli.