Femministe all’attacco di Portanova "Lotteremo finché non sarà sospeso"

"Siamo tutte parte lesa, vergogna, vergogna, vergogna Regia". Questo il coro intonato davanti al Mapei Stadium ieri sera dalle 60 attiviste dell’Associazione Non una di meno che si sono ritrovate per un nuovo sit-in di protesta in occasione della prima partita in casa della Reggiana contro il Palermo. Bersaglio il giocatore granata Manolo Portanova, condannato a sei anni in primo grado, in abbreviato, per stupro di gruppo. Fischi, cartellini rossi e tanti cartelli che attaccano la società per aver tesserato il giocatore dopo il via libera del Coni. E ancora: "Sponsor complici", "Sorella non sei sola, noi ti crediamo" in sostegno alla ragazza vittima del reato. Tra loro anche alcuni uomini e il sostegno di molte persone intervistate mentre entravano allo stadio. Sabrina e Lisa Bondavalli, madre e figlia, dicono: "Speravano

che la società cambiasse idea e non confermasse il giocatore", stessa opinione anche per il tifoso Stefano Gazzotti. In sottofondo canti, fischietti, tamburi e la portavoce Carla Ruffini chespiega: "Noi siamo qui e continueremo a farci sentire finchè non otterremo che Portanova resti in spogliatoio. Non molliamo. Abbiamo chiesto un confronto alla società, senza successo. Anche le donne dei gruppi organizzati della tifoseria non ci hanno dimostrato solidarietà e le istituzioni reggiane tollerano questa situazione. Siamo qui per sensibilizzare le famiglie e tutti coloro che ci vorranno ascoltare".

Poi il comunicato letto ad alta voce si rifà anche alla vicenda di cronaca dell’educatore di Cl Andrea Davoli, accusato di aver avuto rapporti con una minorenne: "La strategia difensiva del suo avvocato – definito principe del foro, il reggiano Liborio Cataliotti – è inascoltabile con questa figura della donna vista come femmina ammaliatrice".

Elisabetta Grassi