Ferì gli amici a Misano. Ragazzo di 27 anni assolto

Lite con gli amici dentro e fuori dalla discoteca: di fronte al loro tentativo di aggressione, impugna una bottiglia rotta e li sfregia. Un 27enne di Reggo Emilia, protagonista della vicenda consumatasi nell’estate del 2019 fuori dal Byblos di Misano, ha rischiato di incappare in una condanna pesante, ma a prevalere alla fine è stato l’aver invocato la legittima difesa. Dopo il rinvio a giudizio per lesioni personali aggravate, nei giorni scorsi il 27enne, assistito dall’avvocato Giovanna Ollà, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. L’episodio risale alla notte di Ferragosto del 2019. Il giovane reggiano decide di trascorrere una serata di divertimento in Riviera insieme a una ragazza che sta frequentando in quel periodo e a una coppia di amici (lui sudamericano, maggiorenne, lei italiana, minorenne). Il quartetto entra in discoteca e per un po’ la serata prosegue in modo normale. A un certo punto il 27enne (stando alla testimonianza resa ai carabinieri) avrebbe notato qualcosa di strano: gli altri tre componenti del gruppetto, approfittando della confusione, avrebbero infatti incominciato a frugare nelle borse dei clienti del locale alla ricerca di qualcosa da rubacchiare. Quel comportamento non va giù al 27enne che decide di lasciare il Byblo’s, piantando in asso il terzetto: per questo prende il cellulare e contatta l’unica persona residente in zona che conosce, la sua ex fidanzata, per farsi venire a prendere. La cosa indispettisce la nuova fiamma del reggiano. I due iniziano a discutere e, dopo un po’, nel litigio, si inseriscono anche gli altri due. Ormai la situazione è precipitata e da una parte e dall’altra volano parole pesanti e anche qualche spintone. Il reggiano si allontana dalla discoteca, esce in strada e ottiene un passaggio in macchina da alcuni ragazzi conosciuti in quel momento. Il sudamericano e la minore lo vedono, gli vanno incontro, aprono la portiera dell’auto e lo costringono a scendere. A quel punto i due avrebbero cercato di aggredirlo e il reggiano, per difendersi, ha preso una bottiglia di vetro da un cassonetto, ferendo in testa e al collo il sudamericano e la ragazzina a una mano. Entrambi erano stati accompagnati in pronto soccorso. Identificato dai carabinieri, il 27enne era stato denunciato ed era finito alla sbarra. Ma il giovane è stato assolto per legittima difesa.

Lorenzo Muccioli