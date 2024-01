Ferisce connazionale con un cacciavite: fermato trentaseienne

È domiciliato nel Reggiano, a Reggiolo, il 36enne marocchino accusato di aver ferito gravemente un connazionale, al culmine di un violento diverbio avvenuto mercoledì pomeriggio a Suzzara di Mantova, nel parcheggio di un centro commerciale. Lo straniero per il momento è accusato di tentato omicidio, visto che le lesioni provocate da un oggetto appuntito, pare un cacciavite, puntato all’interno delle narici del connazionale di 29 anni, residente a San Benedetto Po, avrebbero potuto avere conseguenze fatali. Forse diatribe precedenti alla base del diverbio, con l’aggressore che con un’auto ha speronato la vettura della vittima, nel parcheggio dell’esercizio commerciale. La stessa vittima ha tentato la fuga, ma dopo un tentativo di investimento è stato raggiunto e ferito in modo grave. Nel parapiglia sono rimaste coinvolte anche altre vetture in sosta, di proprietà di persone estranee al diverbio. Poi l’aggressore si è allontanato. Sono arrivati i soccorsi sanitari per trasportare d’urgenza il 29enne ferito all’ospedale Poma di Mantova. E i carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti, anche grazie alle immagini delle telecamere attive ai varchi della cittadina lombarda. Da subito è stata imboccata una pista d’indagine ben precisa, che poche ore dopo ha portato al fermo del presunto aggressore. Si indaga per ricostruire quanto accaduto e i motivi di una simile violenza.