Ferisce due persone con un coltello

Forse futili motivi hanno scatenato una lite tra due cittadini di origine straniera, uno dei quali ha estratto un coltello con cui ha ferito l’altro uomo. E a farne le spese anche il nipote del ferito, a sua volta colpito dalla lama del coltello a una coscia, quando è intervenuto per dividere i due litiganti. E’ accaduto lo scorso fine settimana alla stazione ferroviaria di Suzzara. Coinvolti zio e nipote, stranieri residenti nella cittadina mantovana, oltre al presunto utilizzatore del coltello, identificato in un nordafricano residente nella Bassa Reggiana e che, probabilmente, era in attesa del treno per tornare verso casa. L’aggressore si sarebbe allontanato, mentre i feriti sono stati medicati all’ospedale suzzarese. Lo zio, ferito al torace, è stato poi ricoverato al Poma di Mantova. Non risulta in pericolo di vita.