Ferisce e rapina la ex compagna. Esercente di 45 anni condotto in carcere dai carabinieri

Si appesantisce la posizione dell’esercente 45enne arrestato in flagranza il pomeriggio di Pasquetta per aver aggredito la ex compagna all’interno del proprio locale: l’accusa è di rapina e lesioni personali. I carabinieri di Quattro Castella mercoledì mattina lo hanno prelevato e condotto in carcere, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Procura diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci. Ordinanza che aggrava la misura che inizialmente gli era stata concessa dal tribunale: l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo deve anche rispondere di altri reati molto gravi: minaccia, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Infatti il 24 marzo, a seguito di un incidente in auto in cui l’esercente era coinvolto, era stato accertato che stava guidando senza patente in quanto gli era stata già ritirata per ben 3 volte, l’ultima per guida in stato di ebrezza, e con l’assicurazione dell’auto scaduta. Il pomeriggio di Pasquetta era stata la stessa vittima a chiedere aiuto ai militari prima che il 45enne le strappasse di mano il cellulare. Arrivati al locale, i carabinieri l’avevano trovata visibilmente scossa con l’uomo che la minacciava di morte; perdeva sangue dalla mano destra e mostrava una escoriazione al viso. Mentre lei si recava al S. Maria Nuova per farsi medicare, lui - visibilmente agitato - veniva condotto in caserma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due si erano incontrati perché lui, come da accordi, doveva darle 300 euro. Consegnati i soldi, però, l’uomo aveva cambiato atteggiamento cominciando ad offendere l’ex compagna e intimandole di restituirgli i soldi. Ne era scaturita una lite, durante la quale il 45enne aveva afferrato la vittima spingendola contro il muro e strappandole la borsetta per riprendersi i soldi. Durante l’aggressione, tra l’altro, la donna era stata ferita alla mano e al viso forse con un oggetto acuminato (non rinvenuto dai carabinieri). Quindi l’allarme al 112 da parte della vittima, con lui che le aveva strappato il telefono lanciandolo via, e lei che era riuscita a divincolarsi e scappare.

f. c.