Ferisce il cugino per le pulizie, rimesso in libertà

"Mio cugino mi ha chiesto soldi per comprare un prodotto per la casa. Abbiamo litigato, poi lui ha tirato fuori un coltello. E io ho dovuto difendermi". È quanto ha raccontato il 30enne nigeriano arrestato dai carabinieri per aver ferito il parente, la mattina dell’8 dicembre, nella casa di via Bligny in cui abitano. A quanto emerso, il 26enne gli avrebbe chiesto denaro per acquistare un mocio per le pulizie, finendo poi accoltellato alla gamba e al collo, con conseguenze per 15 giorni. Da quanto emerge, più volte i carabinieri erano accorsi nell’abitazione per altri episodi di lite. Ieri il 30enne è comparso davanti al gip Silvia Guareschi che ha convalidato l’arresto per lesioni aggravate. Il pm Maria Rita Pantani ha chiesto il carcere. Per il 30enne, difeso dall’avvocato Carmine Migale (foto), il giudice ha disposto la remissione in libertà e il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

