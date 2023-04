Ferita nell’incidente Resta gravissima

Di estrema gravità ma stabili le condizioni della donna di 48 anni ricoverata nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Parma a seguito del terribile incidente avvenuto nella mattina di venerdì alle porte della zona industriale di Gattatico. G.L., 48 anni, di origine campana e residente proprio a Gattatico, era a bordo di una mini car che - per cause ancora al vaglio della Polstrada - è entrata violentemente in collisione con un autoarticolato all’incrocio tra via Luigi Bertozzi nella strada provinciale 38 (via Medaglie d’Argento). La piccola vettura è stata letteralmente sbriciolata dall’impatto, con la conducente che ha riportato traumi e ferite multiple. I medici del Policlinico non si sbilanciano sull’evoluzione clinica della paziente, la prognosi resta riservata.