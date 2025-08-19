Ferita una coppia di coniugi. Allontanano due clochard. Ma vengono accoltellati

Riesplode la violenza in zona stazione a Reggio. Una coppia di cittadini rumeni è stata accoltellata da due stranieri che bivaccavano sotto la loro abitazione in via Turri. È accaduto nella serata di domenica intorno alle 22 quando i carabinieri della sezione Radiomobile del comando provinciale di Corso Cairoli sono stati chiamati ad intervenire per una lite pericolosamente degenerata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due coniugi 40enni, stanchi della presenza dei due stranieri sotto casa, sono scesi in strada invitandoli ad allontanarsi. Da qui è nata un’accesa discussione coi due stranieri – un uomo e una donna di 25 e 34 anni, entrambi stranieri e senza fissa dimora – che hanno estratto all’improvviso un coltello di cui erano in possesso, colpendo la coppia.

Sul posto sono arrivati ambulanza e carabinieri. Marito e moglie hanno riportato ferite superficiali, rifiutando il trasporto in ospedale, ricevendo solo alcune medicazioni sul posto.

Gli inquirenti, dopo aver riportato la calma, hanno proceduto ad identificare gli aggressori, sequestrando loro il coltello detenuto illegalmente, lungo complessivamente 30 centimetri di cui 15 centimetri di lama. I due sono stati infine portati dai militari in caserma, dove al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati alla procura reggiana con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

