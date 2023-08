Ferito al polpaccio da una lastra a Sant'Ilario d'Enza: incidente in azienda meccanica Un operaio di 29 anni di Sant'Ilario d'Enza è rimasto lievemente ferito in un incidente sul lavoro. La Medicina del Lavoro sta indagando sulla dinamica dell'incidente. Il giovane è stato portato all'ospedale Franchini di Montecchio Emilia per le cure del caso.