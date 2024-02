Ferito alla testa con un tirapugni in stazione

Aggredito e ferito alla testa da un gruppo di ragazzi, coi quali avrebbe avuto un diverbio, pare per futili motivi. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 14, nel piazzale della stazione ferroviaria di Guastalla. Vittima del gesto violento è un autista di 27 anni, di origine straniera ma da molto tempo residente in Italia. Il giovane era arrivato nel piazzale della stazione per motivi professionali, con il furgone dell’azienda di trasporti per cui lavora. Si è trovato alle prese con un gruppo di giovanissimi.

Uno di questi lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto, forse un tirapugni, provocandogli un taglio che ha iniziato a sanguinare. Poi il gruppo di aggressori è fuggito in fretta. Sul luogo dell’aggressione sono stati chiamati i soccorsi sanitari, con l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa e del personale dell’autoinfermieristica. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per i primi accertamenti e per raccogliere le testimonianze. Nel frattempo, altre pattuglie del 112, coordinate dal comandante della caserma locale, Massimo Mantini, hanno ispezionato la zona, nella speranza di poter intercettare il gruppo autore del gesto violento. "Ho intenzionato di denunciare questi giovani", è stato sentito dichiarare dai presenti mentre veniva soccorso. E poco dopo i carabinieri lo hanno raggiunto in pronto soccorso, dove è stato portato per le medicazioni.

Nei giorni scorsi un simile episodio si era verificato nella stessa zona, con un ragazzino aggredito e ferito.

Antonio Lecci