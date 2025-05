Ferito a bottigliate dopo una lite a Reggio Emilia: 23enne in ospedale

Reggio Emilia, 2 maggio 2025 – Un 23enne straniero è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato colpito da una bottigliata in testa.

I fatti sono avvenuti ieri sera poco dopo le 21,30 al culmine di una lite con uno straniero (probabilmente entrambi erano ubriachi o alterati da droghe) nelle adiacenze di un bar tra piazzale Lancieri d'Aosta e viale Trento Trieste, in zona ex Caserma Zucchi, nei pressi della circonvallazione cittadina. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche gli agenti della squadra mobile della questura reggiana che hanno avviato le indagini per individuare l'aggressore in fuga e accertare la dinamica grazie a testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza ora al vaglio.

Da quanto fa sapere la polizia di Stato, nessun accoltellamento, nessun giovane in fin di vita e nessuna maxi rissa come circolato nelle scorse ore anche sui social network su quanto avvenuto ieri sera.