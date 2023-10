Ferito con una bottiglia rotta. Lite violenta in zona stazione. Donna di 59 anni denunciata

Un 45enne di origine straniera, trovato per terra con una ferita all’altezza del petto, in una pozza di sangue. È la scena terribile che si è presentata agli occhi degli agenti della polizia di Stato, che sono intervenuti la sera di martedì scorso 17 ottobre in piazza Secchi, a due passi dalla stazione storica della città.

Un episodio di violenza, esploso al culmine di una discussione, che ha allarmato molto le persone presenti.

Sul posto infatti c’erano già gli operatori del 118, chiamati per prestare i primi soccorsi all’uomo. Dal racconto fornito da quest’ultimo e anche da alcuni testimoni lì presenti, è emerso che poco prima c’era stata una lite molto pesante tra la vittima e una donna che, andata in escandescenza, ha raccolto da terra una bottiglia di vetro e si è scagliata sull’uomo, colpendolo al petto. Pare che la donna, tra l’altro, fosse ubriaca al momento del litigio.

Gli agenti hanno identificato la donna, una 59enne anche lei straniera, che era ancora lì; così come nei confronti dell’uomo, anche con gli agenti si è dimostrata aggressiva e ancora in stato di forte agitazione. La donna, denunciata, è risultata essere senza fissa dimora.

L’episodio interessa una zona della città che non è nota per essere sicura: la stazione, e le sue zone limitrofe, rientra tra le aree più attenzionate dalle forze dell’ordine proprio per questo motivo.

Nell’elenco di queste ultime figura anche, per esempio, la zona dei Teatri (che non è nemmeno così distante dalla stazione).

Non più tardi di due settimane, proprio lì è stato fermato un uomo di origine straniera: in un primo momento aveva provato a rubare una bici, poi vistosi scoperto dal proprietario della stessa biciletta bha dato di matto, aggredendolo. Poi ha aggredito un’anziana, colpendola alla testa con un sasso.

Lo stesso uomo è stato poco dopo rintracciato dalla polizia, in zona stazione storica.