Ferito e abbandonato. Continuano le indagini

Si continua a indagare sul ferimento di un giovane di origine nordafricana, che domenica notte è stato accompagnato alla sede della Croce rossa di Fabbrico. L’uomo necessitava infatti di cure sanitarie urgenti dopo un evento traumatico, probabilmente legato a un violento diverbio, anche se al momento non si escludono altre ipotesi. Uno dei due uomini che lo hanno portato alla sede Cri si è subito dileguato. Un altro è rimasto per alcuni istanti, parlando di un incidente, una caduta in monopattino nei pressi di un parco del paese. Ma il racconto non è sembrato chiaro e neppure del tutto attendibile. Il ferito, in evidente stato di ebbrezza e sotto choc, presentava una grave ferita al labbro, ma anche un vistoso taglio all’avambraccio sinistro, per nulla compatibile con una caduta, in quanto privo di elementi collegabili al contatto con il terreno o la strada.

Lo straniero, sui 25-30 anni di età e non in grado di spiegare quanto accaduto al momento del primo soccorso, è stato medicato dagli operatori Cri, per poi essere trasportato all’ospedale di Guastalla per ulteriori cure e accertamenti. Sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini, oltre che per garantire la sicurezza all’interno del pronto soccorso, visto che il giovane nordafricano a tratti appariva molto agitato, probabilmente anche a causa dell’abuso di alcolici. Da segnalare inoltre come, in caso di emergenza, i pazienti debbano essere portati in ospedale. Oppure va chiesto via telefono l’intervento dell’ambulanza direttamente sul posto. Non sempre, infatti, nelle sedi Cri ci sono operatori a disposizione, in particolare quando gli equipaggi sono impegnati in servizi esterni. Il rischio è quello di non trovare volontari e dipendenti Cri pronti ad avviare un intervento di soccorso. Meglio dunque chiedere direttamente l’intervento alla centrale operativa del 118 oppure componendo il numero unico 112 dell’emergenza.

Antonio Lecci