Ferito e schiacciato dagli infissi

Infortunio sul lavoro ieri mattina a Reggio, in un cantiere edile che sta operando nella zona del quartiere Ospizio, nei pressi della ex Polveriera.

Il titolare di una ditta di serramenti, che era impegnato a eseguire dei lavori all’interno del cantiere, stava scaricando gli infissi da un camion quando, per cause in corso d’accertamento, è rimasto schiacciato dai materiali che sono precipitati dal mezzo.

L’uomo, un 41enne residente a Bagnolo, è stato subito soccorso.

Dopo aver verificato sul posto le sue condizioni, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Secondo i primi accertamenti medici, non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente ieri mattina sono intervenuti per effettuare gli accertamenti i carabinieri di Reggio unitamente al personale dell’Asl. Ora la situazione è seguita dalla Medicina del lavoro.

E’ stata accertata la dinamica dell’infortunio che ha portato al ferimento del 41enne, titolare della ditta di serramenti.