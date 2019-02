Correggio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2019 – Un uomo, risultato risiedere nel Modenese, è stato trovato all’interno di un’autovettura, appena fuori il ciglio della strada, verso le 20 di domenica, in via Carpi a Correggio, proprio all’altezza del cartello che delimita il confine tra le province di Reggio e Modena. Inizialmente sembrava trattarsi di un incidente, invece l’auto non risultava danneggiata e neppure c’erano segni di sbandata.

L’uomo all’interno dell’abitacolo, però, aveva delle ferite alla testa e al volto. Era cosciente, ma sotto choc. Sono arrivati i carabinieri, ma l’uomo non era in grado di spiegare quanto era accaduto. Sono arrivati anche i volontari della Croce rossa locale e il personale dell’automedica. Poi, per precauzione, la centrale operativa del 118 ha mobilitato l’elisoccorso di Bologna, atterrato al campo di atletica di Carpi, dove il paziente è stato accompagnato in ambulanza, prima del trasferimento in volo in ospedale a Bologna. Sono in corso accertamenti per capire quanto accaduto e soprattutto la causa delle ferite, apparentemente in assenza di un vero e proprio incidente.