Fermano pensionato per un aiuto. Ma poi tentano di derubarlo

Lo hanno avvicinato a bordo di un’auto con il pretesto di chiedere una informazione stradale, pare per arrivare a Boretto. L’uomo, un pensionato ottantenne che a piedi stava tornando verso casa dopo aver fatto spesa, si è gentilmente fermato per fornire le indicazioni richieste. Ma le persone che aveva di fronte non era intenzionate ad ascoltare le informazioni, quanto invece al borsello che il pensionato aveva con sé.

Ed è a quello che uno dei malfattori ha puntato, cercando di sfilarglielo dalle mani per impossessarsi del contenuto, tra cui il portafoglio. Ma il pensionato è riuscito ad accorgersi in tempo di quanto stava per succedere, reggendo con forza il borsello. In pieno giorno, oltretutto in una zona vicina ad esercizi commerciali, in tra via Puccini e via Cisa Ligure a Guastalla, quel trambusto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono avvicinati. A quel punto i malintenzionati hanno preferito abbandonare i loro piani per allontanarsi in fretta a bordo dell’auto. Il furto con destrezza è dunque rimasto solo tentato, senza conseguenze fisiche per il pensionato.