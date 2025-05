Fermata in tribunale. Era entrata con un coltello

Una donna di 52 anni abitante nel modenese, che si stava recando in tribunale per adempiere a delle questioni private nell’entrare nell’edificio, è stata fermata all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i carabinieri della Stazione di Corso Cairoli in servizio al Tribunale di Reggio Emilia. In disponibilità della donna, è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 centimetri.

Con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere i carabinieri intervenuti hanno denunciato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, la donna, sequestrando il coltello che possedeva. La donna veniva poi rilasciata con a carico una denuncia in stato di libertà. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.