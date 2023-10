Fermata ok a Rio Saliceto per carico e scarico alunni scuola Anna Frank Il Comune di Rio Saliceto ha emanato un'ordinanza che deroga al divieto di fermata in via Nicolini per consentire agli accompagnatori degli alunni della scuola elementare Anna Frank di caricare e scaricare i bambini. Invita le famiglie ad adottare comportamenti attenti all'ambiente.