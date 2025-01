"Fermate ferroviarie soppresse, vogliamo avere risposte"

Esiste già un tavolo tecnico sulle problematiche della linea ferroviaria Reggio-Guastalla? Di cosa si è discusso? Con una interrogazione, i consiglieri comunali del gruppo ’Per Guastalla’ chiedono informazioni all’amministrazione comunale, in particolare sulla questione legata alla parziale soppressione delle fermate a quattro stazioni, tra cui quella di San Giacomo. I consiglieri Elisa Rodolfi, Lara Balestrazzi, Paolo Bariaschi e Catia Musi chiedono di avere copia della corrispondenza intercorsa in merito alla soppressione delle fermate, in particolare quella alla stazione dell’area industriale, anche per chiarire quali erano le figure già a conoscenza di questo progetto. Si chiede inoltre al sindaco Paolo Dallasta di "relazionare in consiglio comunale su come l’amministrazione locale intende procedere, congiuntamente o separatamente dagli altri sindaci interessati".

Si chiede anche al tavolo tecnico per la viabilità di Guastalla di relazionare periodicamente sugli sviluppi della questione, "auspicando in un ripensamento di questa quasi surreale progettazione sperimentale".