Fermati dai carabinieri, lanciano dal finestrino confezioni di cocaina

Durante l’accertamento eseguito dai carabinieri, hanno tentato di disfarsi di un fazzoletto con all’interno sei palline termosaldate contenenti sei grammi di cocaina. Ma dopo il passaggio dell’involucro da un uomo all’altro, il gesto del lancio del materiale dal finestrino dell’auto non è sfuggito ai militari dell’Arma che stavano svolgendo il controllo, permettendo di recuperare la droga e di identificare i due uomini, poi accompagnati in caserma per essere denunciati alla magistratura per il reato di possesso di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, visto che la droga era già suddivisa in dosi.

L’operazione è avvenuta durante un normale controllo avvenuto lunedì sera sulla strada Provinciale nord, in località Pieve Rossa, appena fuori il centro abitato di Bagnolo. Il nervosismo manifestato dai due giovani stranieri, nordafricani – 21 e 27 anni residenti a Bibbiano e Ciano d’Enza – ha subito insospettito i militari. E l’approfondimento del controllo ha portato al rinvenimento di un fazzoletto con le sei palline termosaldate contenenti cocaina, per un peso di sei grammi, che uno dei due ha gettato dal finestrino sperando di passare inosservato ai carabinieri. Uno dei due giovani ha passato il fazzoletto all’amico, attraverso la schiena, sperando di non essere notato Ma lo stratagemma non è riuscito. L’involucro è stato poi recuperato e sequestrato insieme al suo contenuto.