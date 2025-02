Fermati e arrestati dopo i raid nei garage. Tornano subito fuori

Fermati mentre rubano, arrestati, ma subito rimessi in libertà. Ieri in tribunale a Reggio è stato giudicato un marocchino di 44 anni, residente a Viano, accusato del tentato furto di un’auto da un garage di via Livi, avvenuto lunedì in città. Blitz che non è andato a segno grazie al tempestivo intervento dei proprietari e delle forze dell’ordine. Inoltre, insieme a complici non ancora identificati, avrebbe pure rubato un ciclomotore Honda dopo essersi introdotto in garage, sempre in via Livi. Lo straniero è difeso dall’avvocato Matteo Gambarini. Il pm ha chiesto e ottenuto l’applicazione dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in attesa del processo, fissato per il 10 marzo. Dunque, dopo l’arresto, l’imputato è in libertà. Stessa sorte, ovviamente in attesa di giudizio, per un giovane ladro, fermato nei giorni scorsi mentre tentava di rubare in una villetta in zona Villa Verde, in pieno giorno. E’ stato notato e fermato dai proprietari, feriti (per fortuna in modo non grave) dalla reazione del malintenzionato, oltretutto armato di coltello con cui ha minacciato e cercato pure di colpire le vittime del tentato furto in casa. Comprensibile il loro disappunto, tanto da inviare un messaggio via mail al sindaco di Reggio ed anche al questore, chiedendo una "maggiore attenzione alla sicurezza".