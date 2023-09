Fermato a Montecchio dopo rapina a Bologna: arrestato 35enne

Ricercato a seguito di una tentata rapina commessa a Bologna, ieri pomeriggio è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della Coop dove stava arrecando disturbo ai clienti e ai passanti. Si tratta di un 35enne, di origine africana, senza una fissa dimora, che arrestato a seguito di un tentativo di rapina era stato sottoposto al divieto di dimora nel territorio comunale di Bologna. Obbligo che ha violato per ben tre volte, tanto che la Procura bolognese aveva richiesto un aggravamento del provvedimento e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A quel punto l’immigrato - formalmente senza fissa dimora in Italia - era sparito per poi ricomparire ieri davanti al supermercato di via Val d’Enza dove ha iniziato ad infastidire le persone nel parcheggio e davanti ai negozi. Allertata proprio dai cittadini molestati, la centrale operativa dell’Arma ha inviato sul una pattuglia di Sant’Ilario. Giunti sul posto, i carabinieri lo hanno fermato e - siccome non aveva con sé documenti - lo hanno portato in caserma per identificarlo, scoprendo così che era ricercato. A questo punto hanno proceduto all’arresto dando esecuzione all’ordinanza, conducendo l’immigrato in carcere.

f. c.