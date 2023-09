Fermato con 70 gr di droga a Cadelbosco Sopra: denunciato 58enne

Un uomo di 58 anni fermo in auto nel parcheggio di una stazione di servizio a Cadelbosco Sopra è stato controllato da una pattuglia dei carabinieri. Durante l’identificazione, l’automobilista è apparso agitato. Per questo sono stati approfonditi i controlli, portando al rinvenimento di oltre 70 grammi di hashish, che erano in uno zaino nascosto sotto il tappetino del veicolo. A quel punto è scattata la denuncia alla magistratura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’accertamento si è verificato l’altra mattina. Alla richiesta dei documenti d’identità ha dichiarato di non averli con sé, fornendo verbalmente le generalità. Dal controllo è risultato essere già noto per precedenti per droga. Accompagnato in caserma e denunciato e l’hashish sequestrato.