Fermato con droga e bici rubata

Mentre il comitato di viale IV Novembre lancia l’ennesimo allarme degrado in zona stazione tra rifiuti e bici rubate (nella foto una delle segnalazioni dei residenti), la polizia denuncia una 32enne egiziano, incensurato, fermato in via Turri ad un normale controllo. Stizzito e agitato, gli agenti delle Volanti lo hanno perquisito e lo hanno trovato con oltre 25 grammi di hashish addosso. Inoltre, il giovane è stato trovato in sella ad una bici elettrica risultata rubata. Al termine degli accertamenti, è stato portato in questura dove è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà per i reati di ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga rinvenuta e la bicicletta elettrica sono state, invece, sottoposte a sequestro.