Fermato in auto, spunta la cocaina. A casa un mini-market della droga

Ha percorso a forte velocità un tratto di strada provinciale, tra Novellara e Campagnola, nonostante fosse in centro abitato con relativo limite. E dopo un sorpasso azzardato, che ha riguardato pure un equipaggio dei carabinieri di Campagnola in transito in quel momento, un trentenne residente nella Bassa è stato notato, inseguito e fermato poco dopo per accertamenti. Da subito è emerso un possibile stato di ebbrezza alcolica. Che però non è stato possibile confermare con l’etilometro a causa del rifiuto del conducente a sottoporsi all’alcotest. Ma per questo è stato denunciato alla magistratura, privato della patente con l’aggiunta del sequestro dell’auto. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina, nascosta in una borsina appoggiata sul sedile del passeggero, nella parte anteriore dell’auto.

E’ stato deciso di approfondire i controlli, con la successiva perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire una ventina di grammi tra cocaina, hascisc, marjuana e chetamina, oltre a un bilancino di precisione. Si è dunque aggiunta la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo era alla guida di un Mitsubishi, che all’altezza dell’Eurospin, tra Novellara e Campagnola, ha sorpassato diversi veicoli, compreso quello dei carabinieri. Da qui l’inseguimento dell’autovettura con l’identificazione del conducente. Sono stati sequestrati cinque grammi di chetamina, nove di hascisc, cinque di marjuana e oltre due grammi di cocaina.

Antonio Lecci