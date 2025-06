Fermato in stazione con un coltello a serramanico

Qualche giorno fa è stato fermato dai carabinieri nei pressi della stazione storica di Reggio mentre si aggirava con atteggiamento e movimenti sospetti in Piazzale Marconi.

L’uomo, che risulta essere un 28enne residente in un comune della bassa reggiana, dopo la perquisizione dei militari e il ritrovamento di un coltello a serramanico è stato denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Il fatto è avvenuto domenica mattina durante un servizio di controllo del territorio da parte dei militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia.

L’atteggiamento dell’uomo, che camminava avanti e indietro senza una meta apparente nella zona tra viale IV novembre e via Turri, ha subito insospettito i carabinieri, i quali hanno quindi deciso di procedere con un controllo.

Durante la perquisizione, hanno trovato addosso al 28enne un coltello a serramanico lungo 18 centimetri, di cui circa 8 di lama.

L’uomo è stato quindi immediatamente accompagnato alla caserma caserma di Corso Cairoli per eseguire gli ulteriori accertamenti del caso.

Al termine delle formalità di rito, è scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, mentre l’arma del delinquente è stata sequestrata.

Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari, in attesa degli approfondimenti investigativi previsti per le valutazioni del caso.