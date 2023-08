Fermato per un controllo e arrestato a Reggio Emilia: dal 2011 aveva un ordine di carcerazione

Reggio Emilia, 6 agosto 2023 - Fermato per un normale controllo stradale, è stato arrestato e portato direttamente in carcere a Reggio Emilia. Il fatto è che l'uomo, un 51enne, se ne andava tranquillamente in giro incurante dell'ordine di carcerazione a suo carico emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nel 2011, a seguito a una sentenza irrevocabile di condanna emessa nel 2007 a cui si era sempre sottratto. Ieri mattina, mentre l'uomo era in auto con un'altra persona, l'intervento degli agenti, che hanno bloccato una macchina con a bordo due uomini, uno dei quali sprovvisto di qualsiasi documento. I due passeggeri sono stati condotti in Questura per i necessari accertamenti ed è stato lì che - verificando le banche dati - il 51enne è risultato destinatario di un ordine di carcerazione. Inoltre è risultato non in regola con le norme relative al permesso di soggiorno, ed è stato anche denunciato.